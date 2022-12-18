شروط وتفاصيل المنح الدراسية لخريجي التعليم الفني في أمريكا لمدة عام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة منح دراسية لخريجي التعليم الفني ممولة بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام.

ونشرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بيانا علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إتاحة منح دراسية لخريجى التعليم الفني، ضمن برنامج مبادرة الكليات المجتمعية يقدم منح دراسية ممولة بالكامل لخريجي التعليم الفني للدراسة والتدريب المهني في الولايات المتحدة لمدة عام أكاديمي.

المجالات المتاحة للدراسة والتدريب

وذكر بيان مديرية تعليم المنيا، أن البرنامج متاح في مجالات الهندسة التطبيقية، الزراعة، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، الصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة، والسياحة والفنادق.

وأضاف البيان أنه للتعرف علي المزيد من المعلومات وللحصول علي استمارة التقديم، يرجي زيارة موقع (من هنا)، وللاستفسارات يمكن الاتصال على رقم الهاتف: 01022527447.

عام أكاديمي في إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية

وبرنامج الكليات المجتمعية ممول من وزارة الخارجية الأمريكية ويوفر الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمي واحد في إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية في المجالات التطبيقية، وتعزيز قدراتهم الريادية وتقوية إجادتهم للغة الإنجليزية، كما يوفر البرنامج فرص للتدريب المهني والمشاركة المجتمعية، ومن المتوقع أن يساهم المشاركون بعد عودتهم إلى مصر في تنمية البلاد ونموها الاقتصادي فور الانتهاء من البرنامج.

والكليات المجتمعية هي مؤسسات تعليمية في الولايات المتحدة يلتحق بها الطلبة بعد المرحلة الثانوية لمدة عامين وتقدم الكليات المجتمعية برامج في مجالات متعددة منها الآداب والعلوم ويحصل خريجي هذه الكليات على شهادات في مجالات تخصصاتهم.

والمجالات المتاحة للتقديم: الزراعة، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، الصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة، الهندسة التطبيقية، تكنولوجيا المعلومات، السياحة والفنادق، إدارة الأعمال، وسائل الاعلام.

وتشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

1/ أن يكون مصري الجنسية، ومقيما في مصر أثناء مرحلة التقديم، وفي حالة الترشح يجب على المتقدم أن يكون مقيما في مصر خلال مرحلة تحديد الكلية المستضيفة، وإجراءات ما قبل السفر، كما أن يكون ملتزما بالعودة إلى مصر بعد الانتهاء من البرنامج.

2/ أن يتراوح السن بين 21 إلي 30 سنة.

3/ أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة تعليم ثانوي (فني) أو (عام) أو ما يعادلها بمجموع 70 % كحد أدنى.

4/ وبالنسبة للدرجة العلمية، أن يكون من خريجي المدارس والمعاهد الفنية التالية: المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث أعوام، المدارس الثانوية الفنية نظام الخمس أعوام المعاهد الفنية العليا نظام العامين أو نظام الثانوية العامة.

5/ والدرجة العلمية البكالوريوس أو الليسانس، وفي هذه الحالة يجب أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى في أحد المجالات المتاحة على أن يكون هذا المجال مختلف تماما عن مجال تعليمه.

6/تقديم اختبار إجادة اللغة الإنجليزية من أحد المراكز المعتمدة يجب على المتقدمين تقديم بيان درجات رسمي ساري لإحدى الاختبارات التالية: الحد الأدنى لدرجة امتحان TOEFL ITP: 420 درجة، الحد الأدنى لدرجة امتحان TOEFL IBT – 36-37 درجة، الحد الأدنى لدرجة امتحان IELTS 5 درجات، والحد الأدنى لدرجة امتحان Duolingo 75 درجة، والحد الأدنى لدرجة امتحان اللغة الإنجليزية الذي تقدمه الجامعات المصرية: 420 درجة.