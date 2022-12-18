إيمي طلعت زكريا: القرآن والدعاء هديتي لوالدي الراحل في ذكرى ميلاده

أكدت إيمي طلعت زكريا، حرصها على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل منذ وفاته بالقرآن والدعاء له.

وقالت إيمي طلعت زكريا في تصريح لـ«الوطن»: «أحرص على إحياء ذكرى ميلاد أو رحيل والدي بقراءة القرآن والدعاء له، وهذا ما أتبعه منذ وفاته، بفصل نهائي عن الجميع ولا أتحدث مع أحد؛ ليكون اليوم بمثابة هدية لبابا كي يكون مبسوطا وسعيدا».

وفاة طلعت زكريا

تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية في 8 أكتوبر 2019، وكانت الأخيرة في حياته، ورحل بعدها عن عالمنا عن عمر ناهز 59 عاما؛ إذ تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وجرى نقله لأحد المستشفيات ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.