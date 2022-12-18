إيمي طلعت زكريا: «بحب أشوف أعمال والدي واتعلم من خبرته»

قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا، إنّها تتابع أعمال والده الراحل دائما وتركز في تفاصيل العمل الفني «بشوف التفاصيل وأركز فيها جدا واعرف ليه كان بيعمل كده في كل مشهد، وخاصة تفاصيل صوته وحركاته، وفي أبناء فنانين كتير مش بيقدروا يشوفوا والدهم أو والدتهم بعد رحيلهم لكن أنا بحب أشوفه وحتى لو في التلفزيون لازم اتفرج على العمل كامل، وبحب اسمع صوته دايما لأنه واحشني».

أنتمى للإنتاج بشكل أكبر وأنا بشتغل مدير موقع

ومن جانبها، قال شقيقها الفنان عمر طلعت زكريا خلال استضافهما ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، إنّه شارك في مسلسل «نصيبي وقسمتك» في الجزء الرابع، متابعًا: «أنا أنتمى للإنتاج بشكل أكبر وأنا بشتغل مدير موقع تصوير، وشوفت رحلة طلعت زكريا ومعاناته، وهو بيشتغل وهو مريض، وبدأت اشتغل معاه وأنا في إعدادي وقالي هتبقى مدير أعمالي».

العمل خلف الكاميرا

وتابع الفنان الفنان عمر طلعت زكريا: «أنا فضلت العمل خلف الكاميرا، ومعرفة تفاصيل التصوير والإنتاج، ووالدي كان بيساعدني ويعلمني، ولما كبرت شوية قالي أنت لازم تشتغل في الإنتاج، واشتغلت معاه في أكثر من عمل وشاركت مع والدي في فيلم مصري مغربه اسمه اخناتون في مراكش وحقق نجاح كبير في المغرب».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.