«التموين» لقناة الحياة: تحديد مدى سعرى لـ15 سلعة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الوزارة شددت على ضرورة وجود مدى سعري لكل السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بعد رصد وجود أزمة اقتصادية طاحنة على مستوى العالم، وتدني مستويات نمو الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول المتقدمة أيضا.

عشماوي: المدى السعري سيتم من خلال لجنة مشتركة

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المدى السعري سيتم من خلال لجنة مشتركة من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك للتعرف على مراكز التكلفة الخاصة بهذه السلة السلعية.

عشماوي: اللجنة ستضمن العديد من الجهات

وأكد أن الدولة ستقوم بتحديد مدى سعري لما يقارب من 10 لـ15 سلعة، وذلك من خلال اللجنة المشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلة السلعية، بعدها ستحدد سعر السلع وتطرح بالأسواق منتجاتها.

واستطرد: «مع تفاقم الأزمة المالية العالمية كان لا بد من تدخل الدولة في أكثر من منحي، أولها تكوين احتياطي أمن من السلع الاستراتيجية، وكانت المهمة الأولى لوزارة التموين، تلتها التأكيد على وجود احتياطات أمنة من السلع الأساسية كالمسلى والشاي والجبن والسكر، وجميعها سلع أساسية يتم توفيرها على بطاقة التموين، بواقع من 29 لـ31 سلعة شهريا».