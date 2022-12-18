«التموين» لـ قناة الحياة: غرامة 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة الأسعار المحددة للسلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الوزارة أعطت مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين فيها سيتم المرور على منافذ البيع بالجمهورية للتأكد من إعلان السعر بشكل جيد وواضح بالنسبة للمستهلك، وتوعيتهم بما هو قادم، ثم ستبدأ الوزارة بإقرار المدى السعري للكثير من السلع.

عشماوي: غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه في حال لم يستجيب التاجر أو صاحب البضائع أو صاحب المنفذ فيما يتعلق بالإجراءات التي جرى الاتفاق عليها سيكون هناك إجراء قانوني وهو مصادره السلع، وقد يصل الأمر إلى غلق المنفذ والحبس والغرامة حتى 2 مليون جنيه.

عشماوي: تنويه مسبق بسعر الأرز

واستطرد: «الأرز باعتباره سلعة استراتيجية جرى التنوية بسعره؛ السائب بـ12 جنيها للكيلو، والمعبأ بـ15 جنيها، والفاخر كسر الـ3% بـ18 جنيها، وعلى كل التجار الالتزام بتلك التسعيرة التي جرى التنوية والموافقة عليها، وتمديد فترتها حتى 3 أشهر بنهاية فبراير وبداية مارس».