تشييع جثمان ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوج ابنتها في سوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طما شمال محافظة سوهاج، جثمان ربة منزل في الستين من عمرها، إثر مقتلها على يد زوج ابنتها، إثر حدوث مشادات كلامية وخلافات أسرية فيما بينهما.

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل، داخل منزلها ناحية الساحل البحري دائرة المركز.

خلافات أسرية وراء ارتكاب الواقعة

وبالفحص تبين من خلال الفحص، العثور على «ن. ي. م» 61 سنة، ربة منزل، جثة هامدة مُسجاة على الأرض، وبمناظرة الجثة ظاهريًا تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعن.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنتها «ر. م. ز» سائق توك توك، يقيم بذات الناحية، إثر قيامه بالتعدي عليها، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «سكين» حدوث مشادة كلامية ومشاجرة فيما بينهما.

التحفظ على المتهم

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة «سكين» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معللًا ذلك بسبب رفضها إعادة زوجته.

وحول العقوبة المتوقعة للجاني، قال مهران محمد، محام، إن المادة 2344 من قانون العقوبات، تنص على أن جناية القتل العمد عقوبتها الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف «محمد»، في تصريح لـ«الوطن» أنه في هذه الواقعة يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم.