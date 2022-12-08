مقتل ربة منزل على يد سيدة وطليقها لرفضها ارتباطها بنجلها بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالسويس، وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين قيام ربة منزل بقتلها انتقاما منها لرفضها زواج ابنها منها ثم استعانت بطليقها وصديقه وأشعلا النار في الجثة.

بداية الواقعة

تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من أحد الأشخاص بعثوره على جمجمة متفحمة بقاع أحد المجاري المائية «خالية من المياه» بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالسويس توصل إلي أن الجمجمة الآدمية المعثور عليها خاصة بـ(ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وذلك لرفض المجني عليها زواجها من نجلها الأمر الذي أثار حفيظتها، فاختمر في ذهنها الانتقام منها بقتلها، حيث استدرجتها لمسكنها وقامت بالتعدي عليها بالضرب «بشاكوش» على رأسها حتى تأكدت من مفارقتها للحياة، واستعانت بكل من (طليقها سائق – أحد أقاربها له معلومات جنائية) ، وأخبرتهما بالواقعة وطلبت منهما التخلص من جثة المجني عليها ، حيث تم نقلها بالميكروباص «قيادة طليقها» والتوجه بها لمكان العثور وسكب كمية من مادة البنزين عليها أعدتها مُسبقاً وإضرام النيران بالجثة، وأمكن ضبط المتهمين، كما أرشد طليقها عن الميكروباص المُستخدم فـي الواقعة.