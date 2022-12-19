نبيلة عبيد: «دور برد وراء توقف تسجيل باقي حلقات برنامجي الإذاعي»

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، أنها لم تنته حتى الآن من تسجيل حلقات برنامجها الإذاعي «مع نبيلة» ليكون جاهزا لعرضه في الفترة المقبلة كما ردد البعض.

وقالت نبيلة عبيد في تصريح لـ«الوطن»: «لم أنته حتى الآن من تسجيل باقي حلقات برنامجي الإذاعي «مع نبيلة»، وذلك بسبب توقفي فترة عن التسجيل بسبب دور البرد الذي أصابني مؤخرا وأثر فترة على صوتي، ولم نستأنف حتى الآن تسجيل باقي حلقات البرنامج، كما أنه لم يتم تحديد موعد انطلاق إذاعته».

وأضافت نبيلة عبيد: إن شاء الله عندما انتهى من تسجيل حلقات البرنامج سيتم الترويج والإعلان عن إذاعته قبل فترة طويلة.

شائعة مرض نبيلة عبيد

وتعرضت مؤخرا نبيلة عبيد لشائعة إصابتها بفيروس كورونا وهذا ما نفته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مؤكدة أن ما لديها هو دور برد بسيط وليس كورونا كما يروج البعض، وكتبت عبيد قائلة: «الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة، ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الإخبارية إني مريضة بفيروس يجمع بين الإنفلونزا وكورونا ومش عارفة إيه، أحب أطمنكم جميعا أني بخير وشكرا على سؤال الجميع وحبتكم».