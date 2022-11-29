نبيلة عبيد تكشف كواليس مشهد ضرب فؤاد خليل في «حارة برجوان»: حقيقي مش تمثيل

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن كواليس مشهد الضرب الذي يجمع بينها وبين الفنان الراحل فؤاد خليل في فيلم «حارة برجوان»، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت نبيلة عبيد المشهد وعلقت عليه قائلة: «يا عيني فؤاد خليل، الله يرحمه أخد مني علقة ساخنة بجد في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل بناء على أوامر من المخرج حسين كمال.. حارة برجوان.. رواية إسماعيل ولي الدين والسيناريو والحوار للكاتب مصطفى محرم.. مساكم بعطر النرجس».

حالة نبيلة عبيد الصحية

وغابت الفنانة نبيلة عبيد عن عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان، وذلك بسبب إصابتها بدور برد بسيط وفضَّلت البقاء في المنزل وعدم مخالطة أحد، حسبما ذكرت في تصريح سابق لـ«الوطن»، لتنتشر شائعة إصابتها بفيروس كورونا، وتنفي تلك الشائعة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة، ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الإخبارية إني مريضة بفيروس يجمع بين الإنفلونزا وكورونا ومش عارفة إيه، أحب أطمنكم جميعا أني بخير وشكرا على سؤال الجميع وحبتكم، مساكم عسل.. نبيلة عبيد».