نبيلة عبيد لـ إيمان الحصري: مفيد فوزي كان أخا وصديقا وسندا لي

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، قائلة: «كانت قيمته كبيرة، لم أكن أفعل شيئا دون الرجوع إليه، كان صديقا وأخا وسندا، وكل شيء رائع».

إنسان صادق وحنون

وأضافت عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «كنت أتصل به وأطمئن عليه في كل صباح، وكنت أستشيره في كل شيء مرتبط بحياتي، كان رائعا في آرائه وكتابته وأسلوبه وسلوكه ومعرفته، كان كنزا في كل شيء يفعله، وكان إنسانا صادقا وحنونا، تعلمنا منه كثيرا، وهناك عدد كبير من الأجيال تعلموا منه، هو يستحق كل الخير، وكل ما نقوله قليل عليه.. مش هيجي زيه حد».

وتابعت الفنانة: «مكنش بيكتر في الكلام، ويقول النصيحة من كلمة واحدة، وكنت دايما أحب التشاور معه»، مشيرةً إلى أنه كان قيمة وقامة كبيرة في الإعلام، وكان لديه الحكمة وحسن الرأي: «أعرف ابنته حنان، هي صديقة لي، كان مفيد فوزي يحبها حبا كبيرًا، وكان يقول إنها الشخصية النسائية المفضلة في حياته».