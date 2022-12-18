احتفاء مصري على «السوشيال ميديا» بعد تتويح ميسي بكأس العالم

لا صوت يعلو فوق صوت المونديال، حيث احتفى متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بفوز الأرجنتين وليونيل ميسي بكأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخه، وعبَّر العديد من المتابعين عن سعادتهم بالتتويج.

ونشر رواد السوشيال ميديا منشورات قائلين: «أفضل نهاية لميسي مع الأرجنتين، الفرحة مش سيعاني»، ونشر آخر واصفًا الفرحة بفوز ميسي بالمونديال كفرحة فوز مصر بالبطولات: «والله كأن مصر هي اللي فازت بكأس العالم»، «لحظة تاريخية لميسي»، «التايم لاين كله ميسي، أنا سعيد جدًا بفوز ميسي وإنه حقق حلمه، مش مصدق»، «ميسي وفى بوعده».

واحتفى محمود السعيد واصدقائه في الشوارع بفوز الأرجنتين وليونيل ميسي مرتديًا تيشرت التانجو، قائلًا لـ«الوطن»: «كان ماتش درامي، والله ما كنت مصدق فوز الأرجنتين بالبطولة، أنا عيطت بعد الجول الثالث وفي آخر ضربة جزاء، مبسوط لميسي».

وانتقل الاحتفال بفوز ميسي إلى الفنانين أيضًا، فعبر العديد من الفنانين عن سعادتهم بالتتويج، فنشر محمد هنيدي قائلًا: «وهنا ولأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ.. ليكتب كاتب التاريخ آخر سطر قبل أن يغلقها بأن ليونيل ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لتغلق الكتب أخيرًا لحين ظهور اسطورة بحجم وتاريخ وانجاز ميسي، أفضل كأس عالم في التاريخ»، ونشر أيضًا: «‏يااه عملها ميسي».

ونشر الفنان سامح حسين عبر انستجرام قائلًا: «ألف مبروك للأرجنتين»، رافقًا صورة لميسي ومارادونا، وكتبت راندا البحيري: «كابتن منتخب التانجو.. الحلم أصبح حقيقة، مبروك شعب الأرجنتين»، كما حضر الفنان ظافر العابدين المباراة ونشر «ستوري»، للقطات احتفال الأرجنتين بالفوز وكتب «ميسي».

الأرجنتين تفوز بكأس العالم

وتوج ميسي ببطولة كأس العالم بعد مباراة قوية أمام المنتخب الفرنسي والتي انتهت بالتعادل 3.3، وتوجت الأرجنتين بعد الفوز بركلات الترجيح، وسهل كيليان امبابي الهاتريك لفرنسا وللأرجنتين سجل ليونيل ميسي هدفين وانخل دي ماريا هدف.