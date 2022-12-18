صديق مارادونا لـ«الوطن»: ننتظر عودة ميسي للأرجنتين حاملا كأس العالم

قال والتر روتندو، صديق الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، إن منتخب الأرجنتين سيفوز بالمباراة النهائية بكأس العالم أمام منتخب فرنسا، مشيرا إلى أن جميع الشعب الأرجنتيني يدعم اللاعبين، وفي انتظار حمل النجم ليونيل ميسي الكأس قبل اعتزاله، لاسيما أنه آخر مونديال يشارك به.

وأضاف روتندو لـ«الوطن»: «إذا كان الأسطورة مارادونا على قيد الحياة، كان سيحضر هذه المباراة في الاستاد، ويشجع مثل مشجعي الدرجة الثالثة، هكذا كان مارادونا وهكذا يظل في قلوبنا، ونحن سنشجع في الاستاد باسمه لنحمس اللاعبين».

وتابع: «ننتظر حتى نرى ميسي يحمل كأس العالم، الذي حمله مارادونا في عام 1986، وسنهديه لروح دييجو».

يذكر أن روتندو ومارادونا، جمعتهما صداقة قوية قبل وفاة النجم الأرجنتيني بعدة سنوات، حينما قام بتسميه مولودتيه التوأم باسم «مارا» و «دونا»، وفي الذكرى الأولى لوفاة مارادونا وضعت زوجة روتندو الطفل الثالث الذي أسماه «دييجو» وفاء للأسطورة الأرجنتينية.