بلقيس تخطف الأنظار في حفل نهائي كأس العالم (صور)

شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، منذ قليل، في حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم المقام حاليا في قطر.

بلقيش تشارك في حفل ختام كأس العالم

وغنت بلقيس بمشاركة عدد من نجوم العالم والعرب في توليفة غنائية قدمت بشكل مباشر أمام العالم على أرضية ملعب المباراة بستاد لوسيل الذي استضاف النهائي بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وقدمت بلقيس حفل الختام بالمشاركة مع دافيدو وعايشه وأوزونا وجيمس ونورا فتحي ورحمة رياض.

وظهرت بلقيس بإطلالة باللون الذهبي من خلال ملابس أعدت لها خصيصا من فالنتينو لتكون أول فنانة عربية ترتدي ملابس صنعت لها خصيصا من دار الأزياء الإيطالية.

سفر بلقيس إلى الدوحة

يذكر أن بلقيس سافرت إلى الدوحة منذ أيام لإجراء التحضيرات الأخيرة من بروفات لأقوى حفلاتها الغنائية بنهائي كأس العالم، وجرى تقديم الفقرات الغنائية باللغتين العربية والإنجليزية ليخرج كأس العالم في نسخته الأخيرة بشكل مشرف للعرب على جميع الأصعدة سواء كانت الفنية بوجود فنان عربي في حفل الختام أو على المستوى الرياضي بوصول المنتخب المغربي لنصف النهائي وتحقيق المركز الرابع وأيضا على المستوى التنظيمي.

بلقيس كانت قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم، وحققت صدى كبيرا في محركات البحث على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لتنهى بلقيس عام 2022 بعدد وافٍ من النجاحات الفنية داخل الوطن العربي اكتملت بالمشاركة في أهم حفل كروي في العالم وهو نهائي المونديال.

آخر أغنيات بلقيس

يذكر أن بلقيس أحيت الفترة الأخيرة عددا من الحفلات الغنائية داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وكانت آخر أغنياتها «أمام مرايتي»، وآخر أغنية باللهجة المصرية «المزاجنجني».