ماجد المهندس يشعل أجواء موسم الرياض بحفل غنائي كامل العدد

أحيا الفنان ماجد المهندس، حفلا غنائيا برعاية من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، حمل عنوان «ماجد مود»، في أمسية غنائية طربية، على مسرح محمد عبده «أرينا»، متجاوزا أكثر من خمسة عشر ألف شخص.

ماجد المهندس يشدو في موسم الرياض بـ24 أغنية

عبر ماجد المهندس على خشبة المسرح، بشكره الكبير للمستشار تركي آل الشيخ، الذي ذلل كل الصعاب، موجها شكره إلى هيئة الترفيه ومنسوبيها، بالإضافة لجمهوره وللفرقة الموسيقية التي قادت حفلته بقيادة المايسترو مدحت خميس.

ماجد المهندس والمايسترو مدحت خميس

قدم ماجد خلال الحفل 24 أغنية، تنوعت في ألوانها وأشكالها، مقدما مزج بين الأغنية العراقية والخليجية والمواويل الرنانة، وكان للفصول موعد مع الغرام والحنين بالأعمال الشاعرية التي قدم فيها البرنس واحشني موت، على مودك، انا بلياك، ياحبي لك، فهوه، تناديك، واحش الدنيا، احبك من الآخر.

يذكر أن ماجد المهندس، يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومه الغنائي الجديد.