تعرف على «عباءة ميسي» أثناء الاحتفال بكأس العالم.. تجهيزها يستغرق 6 شهور

أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البرغوث والثالثة للأرجنتين، قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بإعطاء ميسي عباءة شفافة لونها أسمر ومفتوحة من الوسط وارتداها ميسي أثناء رفع الكأس، في لقطة حققت رواجًا وتفاعلًا من الجماهير في ستاد لوسيل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

العباءة التي ارتداها ليونيل ميسي أثناء الاحتفال تعد أحد أجزاء الثوب الرسمي للعرب، حيث يرتدونها في الاحتفالات والمناسبات العامة، وتسمى مِشلح أو بشت، وهو زي رسمي منذ آلاف السنين، ويرتديها العرب رفقة العباءة البيضاء والكوفيه.

مميزات البشت «مشلح»

يمتاز المشلح أو البشت بدقة حياكته يدويًا عبر استخدام خيوط الحرير والقطن والصوف، وتطريز حواشيه باللونين الذهبي والفضي، وتصل فترة حياكته من عشرة أيام إلى ستة أشهر، ولحين تجهيزه، يمر بسبع مراحل، تبدأ بمرحلة التركيب ثم الطوق ثم الهيلة وبعدها البروج، والمقصر وومرحلة القيطان والخبانة وأخيرًا مرحلة البرداخ وهي المرحلة النهائية التي تتم فيها وضع اللمسات الأخيرة وإبراز لونه الذهبي، وذلك بحسب ما نشرته «العربية».

وارتدي ليونيل ميسي العباءة واتجه إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ليتسلم كأس العالم ويرفعه مع لاعبي منتخب الأرجنتين.

الأرجنتين تتوج بكأس العالم قطر 2022

وتوج ميسي ببطولة كأس العالم بعد مباراة قوية أمام المنتخب الفرنسي والتي انتهت بالتعادل 3-3، قبل أن يقتنص «راقصو التانجو» الفوز عن طريق ركلات الترجيح، وسجَّل كيليان مبابي الهاتريك لفرنسا وللأرجنتين سجل ليونيل ميسي هدفين وأنخل دي ماريا هدفا.