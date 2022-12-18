أحمد موسى: ميسي قد يعتزل الكرة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب الأرجنتين بفوزه بنهائي كأس العالم في قطر 2022؛ بعدما تمكن من تخطي نظيره الفرنسي بضربات الترجيح، في مباراة لجأ فيها الجانبان للوقت الإضافي عقب تعادلهما بثلاثة أهداف لكل منهما.

احتفالات مشجعي الأرجنتين

وعرض موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، احتفالات مشجعي فريق الأرجنتين حول العالم بعد حصولهم على كأس العالم، مشيرًا إلى أن لاعب التانجو ليونيل ميسي ربما يعلن اعتزاله كرة القدم بعدما تحقق حلمه بهذا الفوز التاريخي.

وقال موسى: «مبروك للمنتخب الأرجنتيني الفوز على فرنسا بضربات الجزاء، عملوا البدع النهاردة، سيناريو محدش يتوقعه، معقولة فرنسا عندها 3 لاعبين يضيعوا ضربات الجزاء في حضور الرئيس ماكرون اللي كان بيقفز لفوق، ومشمر أكمامه؛ لكنه لن يتمكن من العودة إلى بلاده بالكأس».

وأوضح أن ميسي يستحق الفوز بهذه البطولة، مشيدا بأداء الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدًا أنه لاعب من كوكب آخر مكّن الديوك من العودة للمباراة بقوة، واحتكام الجانبين لضربات الترجيح، متابعًا: «ميسي نجم نجوم العالم يحتفل الآن، وهناك تعاطف جماهيري كبير معه بعد وصوله لـ 36 عامًا، ومبابي أمامه مستقبل واعد في كرة القدم».

فوز السعودية على الأرجنتين

وأشار موسى إلى أنه لا بد ألا ننسى فوز منتخب السعودية على الأرجنتين في بداية هذه البطولة؛ وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها فريق التانجو في كأس العالم 2022 بقطر.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «مبروك للأرجنتين بطل العالم اليوم، والكل يحتفل الآن بفوز التانجو بكأس العالم 2022 على الديوك الفرنسية؛ وهذه هي عدالة السماء، وربما هذه المباراة هي الأخيرة لـ ميسي؛ النهاردة الأرجنتين تكتب تاريخ جديد من خلال الساحر ميسي».