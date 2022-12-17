أحمد موسى: التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي يقللان من فاتورة الاستيراد

قال الإعلامي أحمد موسى، إنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مصر لجأت إلى الصندوق 11 مرة، وكانت البداية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

الدول تلجأ إلى صندوق النقد الدولي من أجل دعم الاقتصاد

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول تلجأ إلى صندوق النقد الدولي من أجل دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر لجأت من قبل مرتين في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ومرتين في عهد الرئيس محمد أنور السادات، و4 مرات في عهد الرئيس مبارك، و3 مرات في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي أكبر دولة مساهمة في ميزانية صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن العديد من الدول لجأت إلى صندوق النقد الدولي من قبل كانت تعاني اقتصاديا مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين واليونان.

ولفت إلى أن بعض الدول لجأت إلى صندوق النقد الدولي ولكنه أرجأ القرض لفترة، مضيفا أن التصنيع وتوفير المواد الخام وزيادة الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر فرص العمل.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة السر في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، هو الاستيراد، قائلا: «مفيش إنتاج وتصنيع وتصدير، والله لولا كدة مكناش قربنا من الصندوق، قاعدين وايدينا على خدنا ونقول الدولار راح فين، ماتصنع وتشتغل بدل ما تدعم الصينى والأمريكي والتايوانى، بنجيب دولار عشان نجيب أكل وشرب».

وشدد موسى، على أهمية دعم قطاع السياحة وتقديم تسهيلات كثيرة لتسجيع السياحة وتوفير كل ما يلزم للسائح والقضاء على البيروقراطية في الإجراءات فيما يتعلق بقطاع السياحة وهو ما يسهم في زيادة أعداد السائحين ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وانفعل قائلا: «إحنا قاعدين مأنتخين ونقول الدولة تصرف عشان عندها مليارات، وقطاع السياحة عندنا فرحانين بـ 10 مليارات بس».