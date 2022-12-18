جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 بمحافظة الغربية.. تبدأ 3 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022، الفصل الدراسي الأول، «عربي ولغات»، والتي تنطلق الثلاثاء 3 يناير المقبل وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022، الفصل الدراسي الأول «عربي - لغات»، تنطلق الثلاثاء 3 يناير 2023 وتنتهي الأحد 15 يناير.

وأوضح «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن طلاب الصف الأول الإعدادي يؤدون الامتحانات في 9 مواد، وحرصت المديرية على توزيع المواد على 13 يوما حتى يتمكن الطلاب من المذاكرة دون أي ضغوط، وهناك استعدادات كبيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية وكافة الجهات المعنية.

5 مواد في جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي 2022 كالتالي:

- الثلاثاء 3 يناير: مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ومدة الامتحان ساعتين ونصف، ومادة التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الخميس 5 يناير: امتحان مادة الهندسة، ومدة الامتحان ساعتين، ومادة التربية الفنية، ومدة الامتحان ساعتين.

- الثلاثاء 10 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومدة الامتحان ساعتين، والجبر والإحصاء، ومدة الامتحان ساعتين.

- الخميس 12 يناير: مادة اللغة الأجنبية، ومدة الامتحان ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومدة الامتحان ساعتين.

- الأحد 15 يناير: امتحان مادة العلوم، ومدة الامتحان ساعتين.