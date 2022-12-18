مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالطابق الثالث في الغربية.. اختل توازنه

لقى عامل في العقد الثالث من العمر، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية، بعد أن اختل توازنه، في أثناء عمله بأحد العمارات السكنية بقرية برما بدائرة مركز طنطا، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي في طنطا، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع عامل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغا بمصرع عامل إثر سقوطه من أعلي سقالة بالطوابق العليا، بعد أن اختل توازنه، في أثناء عمله على إحدى واجهات العمارات السكنية، بقرية برما، بدائرة مركز شرطة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع عامل يدعى «حسن.م.ا» يبلغ من العمر 26 عامًا، ومقيم بقرية برما بدائرة مركز طنطا، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الثالث، بعد أن اختل توازنه، في أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية، بذات القرية.

انتداب الطب الشرعي

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي في طنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتدب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، وسماع أقوال الشهود.