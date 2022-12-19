بيج رامي يوجه رسالة للشباب بعد خسارته لقب مستر أولمبيا: مش نهاية العالم

خرج ممدوح السبيعي والملقب بـ«بيج رامي» عبر بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد خسارته لقب مستر أولمبيا واحتلاله المركز الخامس، موجهًا رسالة إلى محبيه ومشجعيه والشباب في مصر والعالم.

وأكد بيج رامي أن خسارته اللقب هي تجربة مهمة في حياته، ويجب أن يقبل المكسب والخسارة، قائلًا: «أنا عندي مسؤولية، مسؤولية ناس كتير جدًا حلفت بيا، لازم أقبل المكسب والخسارة، أنا لسه عايش مش ميت، أنا لسه عايش، اللي جوايا يقدر يخليني أكمل لحد آخر نفس ولآخر لحظة عشان أرجع وأخد اللقب تاني».

ووجَّه بيج رامي رسالة لكل الشباب، مؤكدًا على ضرورة العمل الجاد والمستمر: «طالما الإنسان عايش وفيه النفس عنده فرصة يعمل حاجات مهمة، لو الخسارة مش مموتاك يبقى تقدر ترجع تاني بعد الخسارة، دي مش نهاية العالم، أنا مصدق نفسي، مش مهم تبدأ النهارده أو بكرة، المهم إيه جواك وإرادتك عامله إيه، طول ما ربنا عاطيك النفس لازم تبدأ وتنجز».

كما طلب من جمهوره دعمه والوقوف بجانبه ليستطيع العودة من جديد وحصد لقب مستر أولمبيا: «أنا فخور بكل اللي عملته وأنا مستني أقدم لكم الجديد وأقدر أرجع أرفع راسكم، أنا جاي أقولكم أنا مش ميت، أنا عندي حماس، وإن شاء الله أقدر أقاتل وأكون جامد جدًا السنة الجاية، ومن دلوقتي بدأت ولسه مخلص تمارين، دعواتكم ليا الفترة اللي جايه، وشكرا لكل الناس اللي في ضهري».

وخسر بيج رامي لقب مستر أولمبيا بعد الفوز مرتين متتاليتين، وجاء الإيراني هادي شوبان في المركز الأول، والثاني ديريك لانسفورد، والثالث نك وكلار، والمركز الرابع براندون كيري والخامس بيج رامي.