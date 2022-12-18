مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل وسيارة إسعاف بالدقلهية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة إسعاف بداخلها متوفى بطريق «المنصورة – المنزلة» بالقرب من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والمصاب لمستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية أبو ذكري التابعة لدائرة المركز.

أسماء المتوفى والمصاب في حادث الدقهلية اليوم

انتقل ضباط وحدة المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى «عبد الحميد رضا أحمد عبد الصمد»، 30 سنة، قائد الموتوسيكل وإصابة آخر يدعى «محمد عبد المنعم محمد الألفي»، 25 سنة، ومقيمان في قرية «النزل» مركز منية النصر.

تصادم موتوسيكل وسيارة إسعاف في الدقهلية

وبالفحص تبين أن الموتوسيكل كان يقوده المتوفي وتصادم سيارة إسعاف كانت تنقل متوفى، وجرى نقل جثمان المتوفي جراء الحادث لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي والمصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.