إحالة أوراق 6 متهمين في قنا للمفتي.. قتلوا عاملا وأصابوا 3 آخرين

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، أوراق 6 أشخاص إلى المفتي بتهمة قتل شاب بـ 7 طلقات نارية بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا.

صدر الحكم في جنايات نجع حمادى برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحمید رضوان ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ ، وأسامة الأمير.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط، بلاغا بالعثور على جثة عمر عبد السلام عبد التواب إثر إصابته بسبعة طلقات نارية، ولفظ أنفاسه الأخيرة على باب المسجد بالقرية، فيما أصيب محمود عبد الرجال 20 عامًا، بجرح قطعي بفروة الراس، وعبد المتعال خالد رشدي، 20 عامًا، بطلق ناري بالحوض والفخذ ، وخالد حسن محمود عبد التواب 59 سنة، بانفجار بمقلة العين في مشاجرة بين عائلتين بمدينة فرشوط.

المتهمون في الخصومة الثأرية

وتبين أن المتهمين هم: «محمد .ط.م»، و«محمد. ش . م»، و«شمروخ .م.ش»، و«ممدوح .م» و«أحمد.ف» و«طلعت.م» إلى المفتي، وجرى إحالة القضية إلى جنايات نجع حمادي التي قررت إحالة أوراق المتهمين الـ6 غيابيا إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.