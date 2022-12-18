إحالة أوراق قاتل والده وأشقائه الـ4 في قنا إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، أوراق عامل إلى المفتي في قضية ما يعرف بمذبحة دشنا، والتي راح ضحيتها والد المتهم الأول وأشقاؤه الأربعة، وإصابة والدته.

أحداث مذبحة دشنا

ترجع أحداث القضية التي شهدت جلسات محاكمتها في جنايات نجع حمادي، إلى يونيو من عام 2022، عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا، من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بمقتل مزارع وأبنائه 4 وإصابة زوجته بطلقات نارية بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

ضبط المتهم بقتل أسرته في مذبحة دشنا

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الجريمة في أبومناع غرب، وتم نقل الجثث والمصابة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم في الواقعة جمال.ع.ا، وشهرته خالد، ابن المجني عليه الأول، حيث أطلق الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة كل من والده، وأشقائه أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد علي، بطلقات نارية بالساقين بسبب خلافات على الميراث بينهم.

وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية في مركز قنا، كما ضبطت خال المتهم، والذي أمده بالسلاح وهو المحرض.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية ، وإحيلت القضية للجنايات نجع حمادي.