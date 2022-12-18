نجار يشرع في قتل شقيقه بالعجوزة لخلافات على الميراث

ألقت مباحث العجوزة القبض على نجار شرع في قتل شقيقه سدد له طعنة نافذة في البطن بسبب خلافات على الورث، ونقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام؛ لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، بتلقيه بلاغ من مستشفى إمبابة العام بوصول «ن.م» 33 سنةن عاطل مصاب بجرح نافذ بالبطن وحالته سيئة، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة بالانتقال إلى مكان الواقعة.

بسبب خلافات على الورث قديمة

وتبين أن شقيق المجني عليه ويدعى «أحمد. م» 40 سنة، نجار ومقيم دائرة القسم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الورث قديمة تجددت إثرها، الأمر الذي أثار حفيظة المتهم، وسدد طعنة نافذة في البطن لشقيقة بسلاح أبيض «سكين»، وألقي القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم.

واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات على الورث وسب وشتم زوجة شقيقه له واتهامها له أنه سرق حقوقهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.