السجن 13 سنة لعامل شرع في قتل زوجته وألقى أطفاله من سطح منزل بقنا

حكمت محكمة جنايات قنا، اليوم السبت، على عامل بالسجن المشدد 13 سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، لشروعه في قتل زوجته وإلقاء أطفاله من الطابق الثاني، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وصدر الحكم في محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الموجود ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج.

تفاصيل إلقاء عامل أسرته من الطابق الثاني

وترجع أحداث الواقعة إلى 8 مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد إصابة كل من أسماء طليحي عبد القادر، بجرح بالوجه وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وأطفالها «حبيبة»، 16 سنة، بسحجات وكدمات، و«حبيب»، 12 سنة، بحالة إغماء، و«حسين»، 10 سنوات، بكسر في الذراع اليمنى، و«حنين» 8 سنوات، بنزيف في المخ، و«مصطفى»، سنتين» بسحجات وكدمات، بسبب السقوط من علو.

وتبين بحسب مباحث مركز قنا، أن المتهم في الواقعة «أحمد.ح.أ»، 48 سنة، زوج المجني عليها ووالد الأطفال، حيث تعدي عليها وسكب بنزين عليها محاولًا إحراقهم، ثم ألقى أبناءه من الطابق الثاني، وأتلف أثاث المنزل، بسبب خلافات أسرية.

وتحركت قوة أمنية وضبطت المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.