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مصرع سيدة خنقا بغاز السخان في التبين

كتب:

حسن سمير
11:17 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها، خنقا بالغاز، أثناء الاستحمام داخل شقتها بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، وتجري مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.

بلاغ لقسم التبين

ورد بلاغ لقسم شرطة التبين، من أسرة سيدة، تدعى «عائشة»، مفاده العثور على جثتها داخل الحمام، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام الضحية بالاستحمام، اختنقت نتيجة الغاز، وتوفيت إثر ذلك، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحفظت مباحث قسم شرطة التبين على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت لاحقا بتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية. 

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بقلم حسن سمير