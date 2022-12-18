محافظ بورسعيد: تشكيل لجان لمتابعة انضباط العملية التعليمية حتى نهاية العام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك لجانا لمتابعة انضباط العملية التعليمية ومتابعة المرور على المدارس حتى نهاية العام الدراسي.

وأوضح أن اللجان تضم أعضاء إدارات التفتيش والتوجيه المالي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، وتعرض تقاريرها النهائية على هيئة الرقابة الإدارية، وتختص بمتابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية، ورصد السلبيات المختلفة في العملية التعليمية ومتابعة جودة المنهج التعليمي، وتأهيل الكوادر التعليمية، والمرور على المدارس وذلك حتى نهاية العام الدراسي.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هذه اللجان تقوم برصد نسب حضور الطلاب في المدارس ومدى الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن محافظة بورسعيد اتخذت إجراءات صارمة في هذا الملف لمنع انتشار مراكز الدروس الخصوصية، ولن يسمح باستغلال الطلاب وأولياء الأمور من قبل تجار العلم.

دور المدرسة في بناء الشخصية

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام بالحضور في المدرسة والإستجابة للجهود الحكومية في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، و دعم جهود تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

حملات على سناتر الدروس الخصوصية

كما أكد المحافظ على تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها بأهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا قادة المستقبل.