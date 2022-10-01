وكيل «تعليم بورسعيد» تتفقد مدارس بالمحافظة لاستقبال الطلاب غدا

تستعد محافظة بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد لباقي المدارس بمختلف الأحياء وتفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، عددا من الإدارات التعليمية والمدارس في مختلف الأحياء للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب غدا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت دكتورة هالة عبد السلام، في بيان، إن هذه الجولة التفقدية تهدف للوقوف على مدى جاهزة واستعدادات المدارس لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد والعمل الفوري على حل أي معوقات قد تحول دون انتظام الدراسة بها.

متابعة العمل بشمال التعليمية

وتابعت وكيل تعليم بورسعيد سير العمل بديوان إدارة شمال التعليمية وأقسامها وذلك برفقة الدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شمال التعليمية ووكيلها شريف كامل حيث اطمأنت على انتظام سير العمل بالإدارة والتكليفات الصادرة لرؤساء الأقسام المعنية بعمل متابعات على مدارس الإدارة.

52 غرفة بالمدرسة الفندقية

وتفقدت وكيل الوزارة مقر إدارة جنوب التعليمية بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية برفقة مديرها العجمي فرح ووكيلها محمود طاهر بالإضافة إلى تفقد مبنى فندق المدرسة والغرف المتاحة به وعددها 52 غرفة فندقية وكذلك صالة الاحتفالات حيث استمعت لشرح واف من مدير المدرسة سيد عوف حول المدرسة وأقسامها.

وأبدت الدكتورة هالة عبد السلام ارتياحها أثناء تفقدها لمدارس الشهيد محمد الحسيني الأساسية والرسوة الأساسية ومحمد مهران بالحي الإماراتي للوقوف على الموقف النهائي لاستعدادات تلك المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب بالشكل اللائق تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد