اليوم.. اتحاد الثقافة العربية يعلن نتائج المسابقة السنوية للغة العربية

يعقد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامي أشرف محمود، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله أسماء الفائزين بالجوائز السنوية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، في نسختها الرابعة، وذلك بمركز شباب الجزيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة العرب، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

البناني وناصر وحداد أبرز المشاركين في الاحتفالية

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، ينظم الاتحاد المصري لـ الثقافة الرياضية احتفاليته السنوية باليوم العالمي للغة العربية، بحضور كلا من: فيصل غسال، مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والدكتور عماد البناني، نائب رئيس اتحاد الاتحادات النوعية، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا، وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، ومحمود عبدالعزيز، مدير عام الاتحادات النوعية.

عضو المجمع يلقي محاضرة عن اللغة العربية

وتشهد الاحتفالية، إلقاء الدكتور حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية، محاضرة ثقافية وعلمية عن اللغة العربية وأصولها، وتأثيرها في حياة الأمة والمجتمع العربي.

ويختتم المؤتمر بالإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في نسختها الرابعة، ويتولى الإعلان عن الفائزين الفنان القدير سامح الصريطي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد، والبحريني محمد إسماعيل والأردني حسن مسعود، عضوي اللجنة التنفيذية للاتحاد، والإعلامي أيمن بدرة، الأمين العام للاتحاد، رئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق.

جدير بالذكر أن اتحاد الثقافة الرياضية، اعتاد على تنظيم العديد من المسابقات الثقافية والرياضية والأدبية، خلال العامين الماضيين، كان أبرزها مسابقات في حب مصر، وتضمن مجالات القصة القصيرة والشعر والغناء والمقال، ومسابقة أخرى لطلاب الجامعات في المعرفة والثقافة العامة.