قائمة مسلسلات رمضان 2023.. منها «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة

بدأت قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية، تتضح بشكلٍ كبير، لاسيما مع دخول عدد كبير من الأعمال الدرامية مرحلة التصوير، إذ تشهد المسلسلات تنوعًا كبيرًا مع بين الأكشن والإثارة والتشويق وغيرها.

ويُشارك عدد كبير من الفنانين، في قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية، أبرزهم ياسمين عبد العزيز، وأمير كرارة، ونيللي كريم، ومي عز الدين، وأحمد العوضي، ومحمد رمضان، وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني وآخرين.

وترصد «الوطن» قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية، وهي كالتالي:

- سر السلطان

ويشهد مسلسل سر السلطان، التجربة الأولى للمخرج خالد يوسف، في عالم الدراما التليفزيونية، حيث تدور الأحداث حول الشخصيات التاريخية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، وذلك في إطار درامي تشويقي، وقصة العمل مقتبسة من قصة سره الباتع للأديب الراحل يوسف إدريس.

المسلسل من بطولة حسين فهمي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عبدالعزيز، شمس الكويتية، رانيا التومي، أحمد وفيق، منة فضالي، هالة صدقي، ألحان المهدي، حنان مطاوع، خالد أنور.

- العمدة

ويواصل محمد رمضان، تصوير مسلسل العمدة، الذي يُعيد من خلاله تعاونه مع المخرج محمد سامي، ويُشارك في بطولته كل من زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ودعاء حكم، وعصام السقا، وأحمد فهيم، وبيومي فؤاد وآخرين.

- ضرب نار

وبدأ الفنان أحمد العوضي، مؤخرًا تصوير أولى مشاهده في مسلسل «ضرب نار» الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، ويُجسد العوضي شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد»، الذي ينتمي إلى محافظة «سوهاج»، إذ قال عنها: «حق الرجال ميباتش».

- سوق الكانتو

وبدأ مؤخرًا الفنان أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد «سوق الكانتو» الذي يخوض به السباق الدرامي لشهر رمضان المُقبل 2023، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة مي عز الدين، وكمال أبو رية، وفتحي عبد الوهاب، وعبد العزيز مخيون، ومها نصار، وثراء جبيل، وضياء عبد الخالق، وتدور أحداثه في إطار شعبي وفي حقبة زمنية قديمة.

- بابا المجال

كما بدأ الفنان مصطفى شعبان، تصوير مسلسل «بابا المجال» مؤخرًا، والذي تدور أحداثه في إطار دراما شعبية تجمع بين الإثارة والأكشن والرومانسية.

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان، كل من ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولي، جومانة مراد، محمد نجاتي، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، فرح يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد موسى.

يجسد مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية رجل أعمال بدأ حياته من الصفر وواجه تحديات كثيرة، حتى أصبح تاجرًا كبيرًا لقطع الغيار، وحسب المثل الدارج يصبح بابا المجال، تأكيدًا على مهاراته وتفوقه في عمله.

- عملة نادرة

وتُشارك الفنانة نيللي كريم، في موسم رمضان المُقبل، بمسلسل جديد ينتمي إلى الدراما الصعيدية، يحمل اسم عملة نادرة، وهو من إخراج ماندو العدل، وتأليف الكاتب مدحت العدل، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن إنتاج جمال العدل.

كما تضم قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية، كل من مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، و«حمد لله على السلامة» لـ يسرا، و«الكبير أوي 7» لـ أحمد مكي، و«رمضان كريم 2»، و«حضرة العمدة» لـ روبي، و«ستهم» لـ روجينا، و«تحت الوصاية» بطولة منى زكي.