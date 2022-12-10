انطلاق تصوير مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة لينافس في رمضان 2023

احتفل صناع مسلسل سوق الكانتو، الذي ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، بانطلاق تصويره، وذلك حسب ما أعلن بطل المسلسل أمير كرارة، من خلال نشر صورة تورتة تحمل اسم العمل، والمخرج والمؤلف، عبر حسابه بالسوشيال ميديا، معلقًا عليها بقوله «باسم الله توكلنا على الله».

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، كمال أبو رية، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، مها نصار، ثراء جبيل، ضياء عبد الخالق، وتدور أحداثه في إطار شعبي وفي حقبة زمنية قديمة.

سوق الكانتو من إخراج حسين المنباوي

وكان أمير كرارة قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل العائدون مع أمينة خليل، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال.

كما حققت مي عز الدين، نجاحًا باهرًا في رمضان الماضي بتجسيدها شخصية العايقة، في أحداث مسلسل جزيرة غمام، والذي حظى بجائزة أحسن مسلسل في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى في شهر سبتمبر الماضي، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.