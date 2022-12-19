رغم خسارته.. شابان يعيدان ترميم جدارية «بيج رامي» بكفر الشيخ: «فخر لينا»

قبل عامين من الآن وقبل خوض الكابتن ممدوح السبيعي، والشهير بـ«بيج رامي»، بطولة مستر أولمبيا لعام 2020، قام شابان من أبناء مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، برسم جدارية لـ«بيج رامي» احتفالاً بحصوله على لقب مستر أولمبيا آنذاك، ومع خوضه البطولة للعام الثالث على التوالي وخسارته اللقب حرص الشابان على ترميم الجدارية وإعادتها إلى ما كانت عليه.

كريم خضر، صاحب الـ22 عاماً، حرص وهو وصديقه إبراهيم كامل العرابي، صاحب الـ25 عاماً، على ترميم جدارية «بيج رامي»، وإزالة الغبار عنها، وإعادتها إلى سيرتها الأولى.

الجدارية تم تنفيذها في عام 2022

«الجدارية اتعملت من سنتين بالظبط بمدخل مدينة بلطيم، أمام الموقف الشرقي للمدينة، وقت ما بيج رامي حصل على بطولة مستر أولمبيا لأول مرة، ده غير جدارية تانية اتنفذت في مسقط رأسه بقرية السبايعة، وطبعاً بعد سنتين معالم الجدارية تكاد تكون اختفت بسبب العوامل الجوية وكانت محتاجة معالجة ولما عرفنا إن بيج رامي بيشارك في مستر أولمبيا قررنا نرممها من تاني»، بهذه الكلمات بدأ كريم خضر، صاحب الـ22 عاماً، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «خضر»: «مكنش في وقت ندور على مكان جديد عشان نرسم في جدارية جديدة ففكرنا إننا نرمم الجدراية القديمة، ونعملها كأنها جديدة وبالفعل رجعت زي ما كانت، وناس كتير كانت فاكرة إننا رسمناها من جديد، ولكن لما عرفوا إنها الجدراية القديمة بس اترممت اتفاجئوا وفرحوا جداً».

خطوات إعادة ترميم الجدارية

خطوات إعادة ترميم جدارية «بيج رامي» يشرحها «خضر»: «في خطوات عملناها عشان نرمم الجدراية أولها إننا نضفنا الجدارية بفرشة عشان نزيل الغبار من عليها، وبعد كده غسلناها بالميه، وبعد كده بدأنا نعالج التشققات والدهانات اللي سقطت من على الجدارية، ودخلنا ألوان جديدة على الألوان القديمة وفي الآخر دهنا طبقة ورنيش علشان تلمع، وكتبنا عليها مستر أولمبيا 2022 عشان اللي يشوفها يقول لسه معمولة».

ويتابع «خضر»: «ناس كتير لما شافوا الجدارية بعد ما اترممت كلمونا عشان يعرفوا إيه الخطوات عشان ينفذوها في شغل لهم، ومش هننسي إن الجدارية كانت وش السعد علينا، وبيج رامي كان مبسوط وفرحان بيها أوي، وصورها وشيرها على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، وعملنا فولو على الإنستجرام، وكلنا زعلانين إنه محصلش على مستر أولمبيا لعام 2022».

حالة من الحُزن لعدم حصول «بيج رامي» على مستر أولمبيا

لم يكُن يتوقع «خضر» أن يحصل «بيج رامي» على المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا وكان هذا المركز صدمة بالنسبة للمصريين جميعاً: «ماكُناش نتوقع إن بيج رامي يحصل على المركز الخامس حتى المركز التاني كان صعب علينا لو كان حصل عليه، بس لما شوفنا ضهره في العرض زعلنا جداً لأنه مصاب، ومع ذلك قرر يخوض البطولة، وعايز أقول إننا فخورين بيه، والبطولات الجاية كتير، وهو بطل عالمي واحنا كلنا بنحبه، وبندعمه جداً».

خسارة بيج رامي

وخسر ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، لقب مستر أولمبيا 2022، مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

بطولة مستر أولمبيا

وتعد مستر أولمبيا أشهر بطولات كمال الأجسام على مستوى العالم، ونجح المصري بيج رامي في تحقيق اللقب النسختين الماضيتين 2020 و2021.

وأُقيمت بطولة مستر أولمبيا 2022 خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من أبطال العالم.