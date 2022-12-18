نشأت الديهي: مصر حضرت نهائي كأس العالم بـ«الفن»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر حضرت كأس العالم من خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل الافتتاح، والنهائي عن طريق قيام فرح الديباني، ابنة الإسكندرية بغناء النشيد الوطني لفرنسا.

لدينا أسماء لامعة في الغناء الأوبرالي

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية TEN، مساء الأحد، أن هناك مليارات المواطنين شاهدوا الديباني وهي تغني النشيد الوطني الفرنسي، مشيرًا إلى أنها حصلت على الكثير من الجوائز في الغناء الأوبرالي، معقبًا: «مصر ولادة ولديها الكثير من الأسماء اللامعة في مجال الغناء الأوبرالي بشكل عالمي».

أغنية عز العرب

ولفت إلى أن مصر كانت موجودة وحاضرة أيضًا بمطرب الراب المعروف بـ «ويجز»، الذي أدى أغنية عز العرب، معقبًا: «في ناس كتير بتقول ويجز بيقدم لون غنائي غريب ودخيل، لكن يجب النظر إلى حجم تأثيره بغض النظر عن حب الراب أو لا، أنا شخصيًا لا أحب الراب أو الغناء الأوبرالي».

وأشار إلى أن ويجز والديباني كانا يمثلان القوى الناعمة المصرية في كأس العالم، معقبًا: «مصر غابت عن كأس العالم كرويًا، ولكنها حضرت من خلال الفن».