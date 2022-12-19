حبس عاطل بتهمة حيازة 10 «طرب حشيش» قبل بيعها في عين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بعدما ضبط بحوزته 10 طرب حشيش خلال حملة أمنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأمرت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة من قبل ضباط المباحث، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب لتحليلها وايفاد تقرير مفصل عنها.

«10 طرب حشيش»

وكشفت التحقيقات أنَّه بورود معلومات تفيد بحيازة عاطل لكمية من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار، تمكّن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهم أثناء تواجده في أحد الشوارع، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم.

وأوضحت التحقيقات أنَّ المتهم حاول اختباء المضبوطات في أشياء كان يحملها، بقصد بالاتجار في المواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبطه أثناء حملة أمنية بعد تفتيشه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني الذي ينتظره المتهم، يقول الخبير القانوني أحمد على المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، إن المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.