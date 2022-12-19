رصاصة طائشة تقتل شابًا في حفل زفاف بمدينة نصر

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته برصاصة طائشة أثناء تواجده في حفل زفاف بمنطقة «التبه»، في عزبة الهجانة بمدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط المتهمين، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة تمهيدا لتفريغها.

وفاة شاب بطلق خرطوش في البطن

تلقي مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بدائرة قسم الشرطة، باستقبال شاب 17 عاما، مصاب بطلق خرطوش في البطن ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «إبراهيم.م»، وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يشارك في حفل زفاف بمنطقة التبة بعزبة الهجانة، ووقعت مشاجرة بين بعض الأشخاص استخدموا فيها أسلحة نارية خرطوش، وتصادف تواجد المجني عليه يرقص المسرح، فأصيب بطلق خرطوش في البطن، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.