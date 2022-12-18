حبس 22 تاجر مخدرات ضبطوا في حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 22 متهما بالاتجار في المخدرات، جرى ضبطهم في حملة مكبرة شنتها أجهزة الأمن بالقليوبية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة بدون ترخيص، وطلبت أجهزة التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير حولها.

ضبط 22 متهما في حملة أمنية بالقليوبية

وكانت مديرية أمن القليوبية شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية، أسفرت عن ضبط 22 تاجر مخدرات وسلاح، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين.

ضبط 19 قضية مخدرات بالقليوبية

كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام حملة أمنية استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهما، لعدد 11 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 3164 حكما قضائيا متنوعا.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين.

العقوبة القانونية

وأوضح عماد قزامل، محام، لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين في الواقعة تصل إلى السجن والغرامة المقررة على كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.