انتظام حركة الصيد في كفر الشيخ.. و«الحرارة» تسجل 27 درجة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسط سطوع أشعة الشمس بعد زوال الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم، واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 27 مئوية للعظمى، و17 للصغرى، وبلغت سرعة الرياح 10 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر.

وانتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس في رحلات بمياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.