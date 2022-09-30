وزير الرياضة يتفقد ملعب «الكامب نو» بمدينة برشلونة فور وصوله إلى أسبانيا

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الخميس، إلى المملكة الإسبانية في زيارة تستغرق يومين يعقد خلالها مجموعة من المباحثات مع عدد من المسئولين الإسبان في إطار تضافر الجهود وتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتبادل الخبرات على صعيد إدارة الإستادات والمنشآت الرياضية.

بدأ الزيارة بتفقد ملعب الكامب نو

بدأ وزير الشباب والرياضة زيارته لأسبانيا بتفقد ملعب «الكامب نو» بمدينة برشلونة، والمتحف الرياضى، والمناطق الخدمية بالملعب من غرف تغيير الملابس، والمدرجات، والمركز الإعلامي، وذلك برفقة عدد من مسئولى الإستاد ومدير التسويق، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

استمع الدكتور أشرف صبحى إلى خطط التسويق الرياضى لملعب «الكامب نو»، وآخر التطورات المتعلقة بالملعب الجديد، والرؤية الشاملة الخاصة بالتسويق لأنشطة نادي برشلونة وإستاد كامب نو الذى يعد من أعرق الملاعب الأوروبية.

تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة

وأكد صبحي على التوجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة في مجالى الشباب الرياضة، وتبادل الخبرات مع الدول الأجنبية في مجالات الاستثمار، والإدارة والتسويق الرياضى، بجانب عرض التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية والإدارة الرياضية، واستضافة الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية.

تطرق وزير الرياضة إلى رؤية الوزارة نحو تسويق المنشآت الشبابية والرياضية المختلفة، وتعزيز العوائد منها من حيث الاستثمار الأمثل لها، وتقديم أدوارها لخدمة المواطنين والشباب، مشيراً إلى الإستادات الرياضية بمصر، والتى تم تطويرها على أكمل وجه لتليق باستضافة مختلف المنافسات.