في ذكرى تأسيسه: المعهد العالي للفنون الشعبية.. مسيرة 40 عامًا من الفن

قال الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إن المعهد يدرس الثقافة الشعبية والتراث الشعبي بشكل عام، ويعطي المعهد لخرجيه شهادة البكالوريوس، ويستقبل الطلاب من خريجي الثانوية العامة أو الدبلوم، إضافة إلى الطلاب الحاصلين على الشهادات الجامعية، الذين يتمكنون من الإلتحاق بالمعهد والدراسة لمدة عامين بالدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون الشعبية.

المعهد هو الوحيد من نوعه بالدول العربية

وأضاف جاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك اعتقاد لدى البعض بأن معهد الفنون الشعبية يتعلق بالاستعراضات والرقص الشعبي، غير أن المعهد هو الوحيد بالمنطقة العربية الذي يقوم بتخريج طالب جامعي لديه شهادة البكالوريوس بالعادات والتقاليد الشعبية، إضافة لوجود قسم خاص بالحرف والثقافة المادية، وقسم خاص الأدب الشعبي، إضافة لوجود قسم خاص بالتوثيق.

المعهد العالي للفنون الشعبية يستهدف الارتباط بالهوية المصرية

وأوضح عميد المعهد العالي للفنون الشعبية أن المعهد العالي للفنون الشعبية يستهدف ارتباط الطلاب من الأجيال الجديدة بالهوية المصرية من خلال العلم والدراسة، لافتًا إلى أن المعهد يؤدي رسالته منذ تأسيسه قبل 40 عامًا، كونه يدرس الحرف الشعبية والعناصر التي تنبثق من التراث الشعبي، والمظاهر الشعبية، إضافة إلى استطلاع أرآء الجماعات الشعبية في مختلف مناحي الحياة وتسجيلها.