ليلى عبدالمجيد تشيد بحملة «المتحدة»: «أخلاقنا الجميلة» تعيد التقاليد الأصيلة

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان «أخلاقنا الجميلة» على عدة مراحل، تستهدف التأكيد على الأخلاق التي نشأ عليها المصريون وأمرت بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، ومنها «احترام كبار السن، وحسن التعامل مع الجيران، وحسن المعاملة مع الآخرين، والأمانة، والشرف، والأدب في التعامل مع الغير».

«المتحدة» تطلق حملة «أخلاقنا الجميلة» للتذكير بالقيم الإنسانية والتقاليد الأصيلة

تنطلق الحملة على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

من جانبها، أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، بحملة الشركة المتحدة «أخلاقنا الجميلة»، التي تهدف لتحسين الأخلاق في المجتمع المصري، قائلة: «نعاني هذه الفترة من انهيار عاداتنا الأخلاقية، بسبب بعض المؤسسات التعليمية التي أصبحت لا تهتم بالشق التربوي وسط تصارع متطلبات الحياة».

عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق: مواقع التواصل أصبحت كارثة في انعدام الأخلاق

وأشارت عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت كارثة في انعدام الأخلاق، لكن حملة «المتحدة» ستقضي على ذلك، مشيرة إلى أنّنا نواجه أزمة كبيرة في الأخلاق والتربية حاليًا بسبب تراجع اهتمام المدارس والجامعات والأسر بالأخلاق الحميدة التي كنا نتسم بها في العصور الماضية.

وأضافت عبدالمجيد أنّها بحكم عملها فإنّها تقرأ الكثير من كتب التاريخ، واكتشفت أنّه كان هناك مادة للتربية الأخلاقية، متمنية أن تعود هذه المادة إلى المناهج التعليمية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستلعب دورًا هامًا

وتابعت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستلعب دورًا مهمًا من خلال وسائلها الإعلامية المختلفة والقنوات الفضائية، والصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الحملة بين المواطنين، مناشدة المؤسسات الكبيرة في الدولة بالانضمام ودعم الحملة لنشرها على نطاق أوسع في جميع أنحاء الدولة من أجل تربية جيل جديد لديه وعي بالعادات والتقاليد المصرية والأخلاقية.