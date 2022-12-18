أستاذ اجتماع لـ قناة القاهرة الإخبارية: اللغة تحفظ الهوية الثقافية للمجتمعات

تحدث صلاح جاد أستاذ علم الاجتماع، عن التحديات التي أصبحت تواجه اللغة العربية في الفترة الأخيرة.

وقال جاد، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن اللغة هي التي تحفظ الهوية الثقافية لأي مجتمع من المجتمعات.

إجادة اللغة شرط الحصول على الجنسيات

وأضاف أنه عندما يحدث تجنيس لأحد الأشخاص يكون من ضمن شروط حصوله على الجنسية إجادته للغة هذه البلد.

وتابع أنه أصبح هناك لغة جديدة على المجتمع بين الشباب، وتؤدي إلى العديد من المشكلات المتعلقة باللغة.

وواصل حديثه بأن هذه اللغة إما أن تكون جديدة أو تمحور للغة القديمة أو تشويه لها.

واستكمل أنه يجب الاعتراف بهذه الإشكالية الكبيرة، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في المفردات الجديدة، ولكن تكمن فيما تعبر عنه هذه المفردات.

انطلاق فعاليات ملتقى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

وانطلقت فعاليات ملتقى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، تحت عنوان «اللغة العربية.. لغة كتابة وهوية أمة»، بمشاركة كوكبة من علماء الأزهر الشريف، واللغة العربية، وحضور الباحثين وطلاب العلم ورواد الجامع الأزهر، إذ شارك في الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء، الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور صابر عبد الدايم، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ويدير الملتقى الدكتور حسن يحيى، مدير عام شؤون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.