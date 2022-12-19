«المنشآت السياحية»: نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة في الكريسماس تصل لـ90%

كشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تلقي فنادق ومطاعم القاهرة الكبرى، حجوزات كبيرة من قبل السياح العرب خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة، ما يرفع نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية والسياحية بالقاهرة والجيزة لأكثر من 90%، موضحا أنّ الحفلات التي تشهدها فترة الكريسماس، أحد أسباب جذب السائحين العرب لزيارة مصر في هذه الفترة.

محمد عبده وأصالة نصري نجوم حفلات الكريمساس في مصر

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ الفنادق والمطاعم السياحية في القاهرة والجيزة، أعدت برامج خاصة للنزلاء والرواد خلال الكريسماس ورأس السنة، شملت حفلات غنائية لكبار المطربين المصريين والعرب، فضلا عن تجهيز فقرات ترفيهية وإعداد قوائم طعام مخصصة للاحتفالات، متابعا أنّ القاهرة ستشهد خلال تلك الفترة، تنظيم حفلات غنائية للفنان السعودي محمد عبده، والفنانة السورية أصالة نصري، وغيرهم من كبار المطربين.

ارتفاع نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة

وأكد رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية في القاهرة والجيزة ستكون مرتفعة بداية من الأسبوع المقبل وحتى منتصف يناير.

وأوضح فتحي، أنّ العديد من الفنادق والمطاعم السياحية، كشفت عن برنامجها خلال الكريسماس ورأس السنة، حيث انتهت من حجز عدد كبير من الأماكن المخصصة للرواد، لافتا إلى أنّ البرامج التى يتم تنظيمها يجب أن تكون أسعارها معتمدة من وزارة السياحة والآثار، وإخطار مصلحة الضرائب بها.

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، إلى أنّه بالتزامن مع وجود سياح عرب بالقاهرة الكبرى خلال الكريسماس ورأس السنة، فإنّ المنشآت الفندقية والسياحية بالغردقة وشرم الشيخ ستشهد وجود أعداد جيدة من السياح الأجانب.

ولفت إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ستكون مرتفعة خلال تلك الفترة، موضحا أنّ الفنادق والمطاعم السياحية بالغردقة وشرم الشيخ أعدت برامج وحفلات موسيقية خصيصا لتلك المناسبة.