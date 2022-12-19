«متبقيات المبيدات» يحصل على الأيزو في مجال الصحة والسلامة المهنية

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية منح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «كيوكاب»، شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، كأول معمل مركزي يتبع مركز البحوث الزراعية يحصل على الأيزو في مجال مواصفتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة.

وكانت شركة «النور»، للشهادات والتدريب في مصر، أوصت بمنح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطني للاعتماد وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، مؤكداً تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.

معمل متبقيات المبيدات: أول معمل في مركز البحوث الزراعية يحصل على ستة اعتمادات دولية

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة للعملاء.

وأشارت إلى مدى أهمية وجود لجنة للصحة والسلامة المهنية بجميع أقسام المعمل حاصلة على الأيزو في هذا المجال حيث تعد المواصفتان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل بشكل عام والمعامل بشكل خاص وتهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعاً لحدوثها وأيضاً تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.

ونجح المعمل في التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما كما تأتي أهمية هذه المواصفات للمعامل الكبرى التي تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة وكل ذلك يأتي في ظل توجهات الدولة والعالم للحفاظ على البيئة والطاقة والاستغلال الأمثل للموارد.

الجهة الأولى الحاصلة على ست شهادات أيزو

وفي نفس السياق أكدت عبداللاه أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث حصوله على الاعتماد الدولي في الأيزو 17025:2017 من فنلندا هيئة الفيناس الدولية منذ عام 1996 وحتى الآن ومن المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» كما أن المعمل حاصل على الاعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمي اختبارات الكفاءة في مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية المكروبيولوجية في الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، وأيضا شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لمركز التدريب «كيوكاب» التابع للمعمل وبذلك يكون المعمل هو الجهة الأولى والوحيدة بمركز البحوث الزراعية الحاصلة على ستة شهادات أيزو في مجالات إدارة جودة المعامل واختبارات الكفاءة وجودة إدارة المنشآت التعليمية وجودة التدريب والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة.