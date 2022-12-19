أقل أسعار الخضروات في المنافذ اليوم.. كيلو البطاطس بـ10 جنيهات

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أقل أسعار الخضروات في المنافذ اليوم، إذ يمكن للمواطنين الرجوع إليها قبل شراء السلع، تحديدًا الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل يومي.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد في التقرير التالي أقل أسعار الخضروات في المنافذ اليوم الإثنين، وفق البوابة الحكومية للأسعار على هذا النحو:

أقل أسعار الخضروات في المنافذ اليوم

وبحسب بوابة الأسعار، فإن أقل أسعار الخضروات في المنافذ اليوم، توجد في المنافذ التابعة للقوات المسلحة، إذ بلغ سعر البطاطس 10 جنيهات للكيلو، الليمون البلدي 10 جنيهات، والبامية بـ28 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وفي سوق العبور جاءت أسعار بيع الخضروات اليوم، وفق ما أعلنه الموقع الإلكتروني للسوق، على هذا النحو:

- سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- سعر الكيلو من الفلفل الحراق بين 5 و8 جنيهات.

- سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- سعر الكيلو من البامية بين 16 و20 جنيهًا.

- سعر البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- سعر الكيلو بين الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكيلو بين الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.