أسعار الخضروات اليوم في أسواق السويس.. الطماطم بـ 5 جنيهات للكيلو

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد في أسواق السويس، في ظل توافر كميات كبيرة من السلع بأنواعها المختلفة.

وقال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن يوجد تفاوت في أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة السويس، نظرا لاختلاف مصادر الخضار والفاكهة، حيث تأتي بعضها من سوق العبور أو سوق المحافظة، وبعضها من الأراضي الزراعية مباشرة.

أسعار استرشادية للسلع

وأضاف «الملاح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين تضع أسعارا استرشادية لمختلف السلع، وفقا للمتداول في الأسواق المختلفة، وبخاصة سوق الأنصاري الذي يعد السوق الرئيسية بالمدينة.

أسعار الخضروات اليوم في السويس

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في السويس كالتالي:

الملوخية من 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

الجزر من 8 إلى 10 جنيها للكيلو.

الطماطم من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

البطاطس من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

البصل من 4 إلى 6 جنيها للكيلو.

الفاصوليا من 7 إلى 12 جنيها للكيلو.

الخيار من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

البسلة من 8 إلى 15 جنيها للكيلو.

الكوسة من 10 إلى 12 جنيها للكيلو.

الفلفل الأخضر من 8 إلى 10 جنيها للكيلو.

باذنجان من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

الليمون من 10 إلى 15 جنيها للكيلو.