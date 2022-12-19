حالة الطقس الأيام القادمة.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تسود الفترة من اليوم وحتى السبت المقبل، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر وفي أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ حالة الطقس الأيام القادمة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 مئوية، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد غدا الثلاثاء أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسب تصل لـ40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلا عن هطول أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

ويُتوقع سقوط أمطار متوسطة الأربعاء المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرارا نشاط الرياح على المناطق كافة خلال الفترة المذكورة.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 21 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 21والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 22 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة الجمعة 23 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة السبت 24 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14.