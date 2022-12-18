الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات إذ تشهد العديد من المحافظات سقوط أمطار، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء طبقا لبيان الأرصاد والذي من المقرر بدايته يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري، كما أن هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع تكون عدد من الظواهر الجوية.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة في المحافظات أشار البيان إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، العملين، الحمام» إلى سقوط أمطار غدا الإثنين وتصل نسبتها إلى 20% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار الثلاثاء

وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار يوم الثلاثاء المقبل 20 ديسمبر وذلك في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة» وتتراوح بين 30 إلى 40 % على فترات متفاوتة.

فيما تشهد يوم الثلاثاء المقبل، أيضًا محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة وهي «الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس» سقوط أمطار تصل إلى 30% مع نشاط لحركة الرياح.

فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء والخميس

ويشهد يومي الأربعاء والخميس القادمين سقوط أمطار تتراوح ما بين «30 إلى 40»% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، البحيرة، السلوم، العملين، الحمام، الإسكندرية، كفرالشيخ».

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انعدام فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة المقبل إذ يشهد الطقس نشاطا لحركة الرياح على بعض المحافظات.