الأرصاد تكشف حالة الطقس في مدن القناة غدا: شبورة مائية وغيوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء عن حالة الطقس في مدن القناة غداً، إذ تشهد السويس والإسماعيلية وبورسعيد برودة ليلاً وتتكون الشبورة المائية صباحاً.

توقعات الأرصاد تكون شبورة مائية كثيفة

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة وبعض طرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد وأن تشهد المحافظات الواقعة بإقليم القناة طقسا مائلا للبرودة ليلا ومعتدل الحرارة نهاراً مع تكون الغيوم.

انخفاض درجات الحرارة ليلاً

وأشار بيان الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى في غداً الإثنين، السويس العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية، الإسماعيلية 25 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية، بورسعيد 23 العظمى الصغرى 16 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر هادئة

وتضمن البيان الصادر عن هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط في طقس الإثنين معتدل وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.