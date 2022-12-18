حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. تحذير من «الأرصاد»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار إذ تشير التوقعات إلى تعرض بعض المحافظات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الإثنين وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، وسط تحذيرات للمواطنين نظراً لتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلى تعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، البحيرة، الإسكندرية» إلى طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ نهاراً مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره مع تكون الشبورة وطقس غائم جزئيا.

أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

فيما جاء طقس غدا الإثنين في محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، العملين» مائل إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ نهاراً مع تكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار بنسبة 20% على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا الإثنين

وجاء طقس غدا الإثنين في محافظات «بورسعيد، رفح، وسيناء» مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح دافئ نهاراً مع تكون الغيوم والشبورة.

ويشهد طقس البحر الأحمر غدا طقس لطيف في الصباح الباكر حار نهارا لطيف ليلا مشمس.

وفيما يتعلق بطقس محافظات الصعيد «قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، بني سويف» يكون مائلا إلى البرودة في الصباح حار نهاراً بارد ليلا مع تكون الشبورة المائية وطقس مشمس.

درجات الحرارة غدا الإثنين

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الإثنين جاءت كالآتي:

سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث سجلت 19 درجة، كما سجلت ذات المنطقة أقل درجة حرارة للصغرى حيث بلغت 4 درجات.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة في القطاعات غدا جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

حالة الأمواج في البحر المتوسط

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر المتوسط غدا تكون معتدلة حيث يتراوح بين 2 : 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

فيما جاءت الأمواج في البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة ويتراوح ارتفاعها 1.5 : 1 متر ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.