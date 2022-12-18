«الأرصاد» تعلن مناطق تساقط الأمطار غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن مناطق تساقط الأمطار، غدًا، ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات، بالتزامن مع موجة الصقيع التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

مناطق تساقط الأمطار غدا

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ من المتوقع أن تهطل الأمطار غدًا بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوت 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فضلا عن وجود نشاط للرياح على المنطقة نفسها، الأمر الذي يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتحجب الرؤية غدًا على كل المناطق، وفق بيان الأرصادن، إذ تهبط الشبورة المائية على الطرق السريعة مدن القناة وشمال ووسط سيناء، والطرق الصحراروية والقاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

فيما كشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الاثنين كالتالي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

- رأس حدربة 24 - 20